Кошка поднимается или спускается по лестнице? Этот тест расскажет о вас все
Что вы видите на этой картинке? Это основной вопрос, известный в психологии благодаря проективным методам. У этого метода тестирования личности много сторонников. Они утверждают, что каждый ответ показывает особенности, о которых человек порой не подозревает.
Чтобы тест был эффективным, нельзя долго смотреть на изображение – важно первое впечатление, первое, на что обращают внимание.
Что вы видите на картинке? Кошка поднимается или спускается по лестнице?
Если вы думаете, что кошка поднимается по лестнице, вы:
- творческий человек,
- у вас положительный настрой,
- у вас много энергии,
- вы человек, который хорошо знает людей и может помочь им справиться с проблемами,
- вы человек, который может отделить свою профессиональную жизнь от личной жизни.
Если вы думаете, что кошка на картинке спускается по лестнице, то вы реалист, который:
- любит планировать,
- является индивидуалистом,
- мыслит логически и делает трудный выбор,
- обладает чрезвычайно харизматичным характером.
И как? Согласны ли вы с этим тестом?
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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.