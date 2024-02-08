Кто обманщик, а кто честен во всем? Как относятся к лжи разные знаки зодиака

Ложь иногда помогает достичь желаемого, но вопросом остается цена и потеря доверия. Астрологи утверждают, что знаки зодиака используют разные приемы на пути к цели, но не все терпят обман. Читайте детальнее!

Овен

Овен – настоящий детектор лжи. Он сразу замечает, когда кто-то пытается его обмануть. Сам лжет очень редко. Если ему что-то не нравится, стиль речи становится более напористым.

Телец

Телец заслуживает доверия и ожидает того же от других. Если он уличит кого-то во лжи, то легко ему этого не простит. Любит честность, особенно в отношениях.

Близнецы

Близнецы легко находят объяснение каждой ситуации. Они не обращают особого внимания на то, лжет ли им кто-то, да и сами с удовольствием обманут.

Рак

Рак – один из лучших слушателей среди знаков зодиака. Вы всегда можете рассчитывать на его доброе слово. Он не любит лгать и тем более не будет манипулировать. У него очень хорошая интуиция, поэтому Рак легко влияет на других.

Лев

Лев ненавидит, когда ему лгут, и очень обижается. Он считает это ударом ниже пояса и может прекратить отношения.

Дева

Дева, как и Овен, – детектор лжи. Она может догадаться, когда что-то не так, потому что ее мышление очень логичное. Дева замечает каждую мелочь, но сама не лжет, ей можно доверять.

Весы

Весы не любят конфликтных ситуаций. Обычно они стремятся к согласию, но не любой ценой. Уроженцы знака совершенно не терпят лжи и ценят честность. Если они допускают ошибку, молчат. Весы предпочитают скрывать тот факт, что произошло что-то плохое.

Скорпион

Скорпион – настоящий Шерлок Холмс. Для него нет секретов, он замечает все. Его проницательные способности способствуют этому. Скорпион сам не лжет.

Стрелец

Стрелец полон оптимизма и любит добавлять красок. Более того, он способен передать все так, что ему сразу поверишь. Он может это использовать. В нем нет злобы, Стрелец просто во всем видит приключения. Однако он сам не замечает, когда ему лгут.

Козерог

Еще один "детектив", от которого ничего невозможно скрыть, – Козерог. Его высокое чувство ответственности не позволяет ему лгать. Если с ним это случится и кто-то это заметит, он сразу скажет правду. Его образ мышления настолько сложен, что он может определить, когда кто-то говорит неправду.

Водолей

Водолей творческий и инновационный. Часто случается, что он говорит что-то, чего никогда не было, весьма правдоподобным образом. Это позволяет ему легко обмануть окружающих. Даже тех, кто думает, что может распознать ложь.

Рыбы

Есть два типа Рыб: вечные мечтатели и интуитивщики. Первый не замечает, когда ему лгут. Плюс, ему все равно. Второй тип усовершенствовал свои когнитивные способности и прекрасно способен видеть каждого насквозь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.