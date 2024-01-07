Квадрат Меркурия и Нептуна бросит всем вызов: только четыре знака зодиака выйдут победителями

Квадрат Меркурия с Нептуном в начале 2024 года принесет космические потрясения. Это астрологическое явление бросит нам вызов, но не каждый сможет принять его. Только четыре знака зодиака выйдут победителями, утверждают астрологи.

По их словам, с 7 января 2024 года мы сможем ощутить влияние астрологической системы, которой является квадрат Меркурия и Нептуна. Максимум этого явления будет 9 января в 02:24. Затем Меркурий встретится с Нептуном под прямым углом к Земле. Энергия этой связи останется с нами до 10 января 2024 года.

Квадрат Меркурия и Нептуна в январе принесет немало путаницы. С одной стороны, будет энергия действовать, рисковать и получать удовольствие, а с другой – сомнения, препятствия и непонимание. Эго и гордость могут взять верх, игнорируя обстоятельства и других людей.

Меркурий в квадрате подтолкнет вас к указанию на ошибки и поиску собственной выгоды. Нептун усложнит дело и скроет самые простые и логичные решения. Мы будем ходить по кругу и чувствовать себя в ловушке.

Что нельзя делать в это время:

нежелательно принимать важные решения,

в случае возникновения проблем лучше отложить их решение на потом,

лучше подготовить экстренный план, если планировали путешествия и поездки,

следите за своими словами и не раскрывайте секретов,

дискуссии могут легко перерасти в конфликты,

следите за цифрами в расчетах.

Во время квадрата Меркурия и Нептуна легко отвлечься, особенно когда дело касается доказательства своей правоты и способностей. Звезды указывают, что только четыре знака зодиака успешно пройдут это испытание.

Январский квадрат Нептуна и Меркурия будет наиболее заметен в жизни Близнецов и Рыб, а также Дев и Козерогов.

Близнецы будут использовать любую возможность, чтобы доказать свою правоту и превосходство. Хотя уроженцы знака почти всегда добиваются успеха, они могут оттолкнуть других . Это вызовет у них смешанные чувства. Награда появится с некоторой задержкой.

Рыбы будут разрываться между чувством долга и собственными потребностями. Квадрат Меркурия и Нептуна даст им идею заниматься несколькими делами одновременно и совмещать противоположные миры. Этот вызов покажется победным, ведь Рыбы добьются того, о чем мечтали. Однако в конечном итоге может оказаться, что они ни полноценно не отдыхают, ни работают.

Земные знаки зодиака, Девы и Козероги, окажутся в необычной ситуации под влиянием квадрата Меркурия с Нептуном. Они могут быть втянутыми в конфликт, спор или выбирать победителя в соревновании. Даже несмотря на то, что они могут чувствовать сильный дискомфорт, уроженцы знаков получат от этого много пользы. Их врожденное чувство справедливости и объективности, а также критический взгляд будут оценены по достоинству.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.