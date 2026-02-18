Ленивые вареники на Масленицу

Масленица или Колодий – праздник, отмечаемый в течение недели перед великим постом. Традиционно в Украине готовили не блины, а вареники. Я обожаю ленивые. Особенно на завтрак. Знаю, что у каждого есть свой особый рецепт от мамы или бабушки со вкусом детства. Но мой рецепт уже проверен годами на работе.

На 4-5 порций:

450 г отжатого сыра 9%

100 г муки

2 больших желтка

50 г сахара

5 г ванильного сахара

2 главных секрета ленивых вареников – это найти хороший кисломолочный сыр и хорошо отжать его. Так что выбирайте вкусный, не кислый и не резиновый сразу, с мягким крупным зерном и хорошо отжимайте (я не пользуюсь пастообразным вообще). Иногда я могу еще перетереть через сито для нежности.

в отжатый сыр добавляю желтки, сахар и хорошо перемешиваю вилкой. Напоследок всыпаю муку и перемешиваю до однородности

из "теста" формирую шарики, а из них делаю между овальными изделиями – палюшки – так они лучше провариваются.

Такие заготовки потом можно заморозить.

отвариваю варенички в немного подсоленной воде и затем готовлю соус.

На 2 порции вареников:

30 г воды из вареников

30 г сахара или пудры

~40–45 г масла

Можно добавить ванильный экстракт.

на сковороду добавляю воду из вареников, сахар или пудру, отварные вареники, довожу до кипения и добавляю масло и затягиваю соус. Протушковываю, пока жидкость не станет немного густой, как соус.

подаю со сметаной, частью неотжатого сыра и ягодами или сухофруктами.

А еще обожаю добавлять карамелизированные семена подсолнечника. Для этого беру:

100 г семян

35 г сахарной пудры

Все смешиваю на сковороде и довожу до карамелизации сахара, перемешивая иногда лопаткой! Со сковороды снять на силиконовый коврик или пергамент. Как застынет немного измельчаю руками)

Соус можно делать и на апельсиновом соке (возьмите его в 4 раза больше и выпарите) – будет вкусно!