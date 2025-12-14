Ленивый Киевский торт: готовится очень просто, а вкус как у классического

Это торт, который готовится очень просто, а вкус имеет как у классического "Киевского".

Безе (≈25 штук/300 г)

Или если готовите полноценную порцию безе на форму 26 см – ориентируйтесь на пропорции ниже. Если используете готовое безе – нужно 400 г.

Для безе:

• Яичные белки – 4 шт (или 8 белков/260 г для большой порции)

• Сахар – 200 г (или 100 г в белковую массу + 270 г в сухую смесь)

• Соль — щепотка

• Лимонный сок или уксус – 1 ч. л. (или 0,5 ч. л.)

• Кукурузный крахмал – 1 ч. л.

Отдельно смешать (для классического киевского безе):

• Мука – 60 г

• Кукурузный крахмал - 10 г

• Измельченные орехи – 200 г

• Сахар – 270 г

Крем

• Сливочное масло – 180 г (или 300 г)

• Вареная сгущенка — 360 г (1 банка) (или 400 г — ириска)

• Ванилин – по вкусу

• Сливочный сыр – 250 г (или 300 г)

Дополнительно

• Орехи – 100 г (по желанию)

• Шоколадные капли – по желанию

• Форма – 18 см (или 26 см)

• Ацетатная пленка

Приготовление безе

1. Взбейте белки с щепоткой соли и лимонным соком до мягких пиков.

2. Постепенно, по ложке, всыпайте сахар – продолжая взбивать до стойких пиков.

3. Отдельно смешайте муку, крахмал, орехи и 270 г сахара.

4. Аккуратно введите сухую смесь во взбитые белки.

5. Отсадите безе на противень с пергаментом.

6. Сушите в духовке при 90–100°C 1,5–2 часа (или 130°C 1,5–2 часа – в зависимости от духовки).

7. Дайте безе полностью остыть – тогда оно будет хрустящим.

Крем

1. Мягкое сливочное масло взбейте до пышности.

2. Добавьте сгущенку и ванилин.

3. Вмешайте сливочный сыр в однородную текстуру.

Сборка торта

1. Подготовьте форму и положите внутрь ацетатную пленку.

2. В форму выложите слоями: безе – крем – безе – крем.

3. По желанию добавьте между слоями орехи и шоколадные капли.

4. Поставьте в холодильник на 5–7 часов стабилизации.

5. После того, как торт остынет и пропитается, смажьте верх торта еще раз кремом и посыпьте орехами.