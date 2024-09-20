Лгут и манипулируют: названы самые токсичные мужчины по знаку зодиака

Некоторые мужчины наиболее склонны к токсичному поведению – они лгут, манипулируют и скрывают свои истинные намерения. Отношения с ними сложные, болезненные и порой оставляют следы на годы! По словам астрологов, речь идет о Раках, Девах, Весах, Львах, Овнах и Рыбах.

Рак

Раки – заядлые лжецы и манипуляторы, которые заводят романы на стороне даже в браке. Если уроженцев знака разоблачат в обмане, будут отрицать правду до конца. Они ни за что не признают своей вины.

Дева

Девы очень требовательны и самовлюблены. Они будут постоянно диктовать своей второй половинке, как она должна выглядеть и что делать. Уроженцы знака всегда найдут повод для недовольства, ведь видят одни недостатки.

Весы

Весы не могут поддерживать стабильных отношений, ведь хотят, чтобы их вторая половинка была другом, партнером, любовницей, домработницей и т.д, но не могут дать ничего взамен. Уроженцы знака боятся обязанностей – слово свадьба действует на них, как тряпка на быка.

Лев

Львам крайне трудно выйти из зоны комфорта. Любые серьезные решения и заявления они обычно откладывают. Более того, они хотят, чтобы их партнерша постоянно ими восхищалась, но сами могут искать развлечений на стороне.

Овен

Мужчины-Овны никогда не вырастут – они ищут женщину, которая будет помогать им во всем и решать вместо них проблемы. Кроме того, им сложно сохранять верность. Решаясь на отношения с Овнами, готовьтесь к марафону лжи и интриг.

Рыбы

Рыбы сами не знают, чего хотят от жизни. Даже вступая в отношения, они до конца не уверены, что те им нужны. Они могут исчезнуть на долгое время, а затем вернуться, при этом даже ничего не объясняя. "Качели" с ними не прекратятся никогда.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.