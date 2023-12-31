Лгут, манипулируют и причиняют боль: люди этих знаков зодиака чаще всех совершают преступления

Некоторые знаки зодиака обладают невероятной способностью манипулировать. Им сходит с рук ложь, потому что они знают, как ее скрыть. Эта тема интересовала исследователей долгие годы, пока они, наконец, не решили проверить связь между датой рождения и совершением преступлений. Результаты удивительны. Вот кто в списке!

Рыбы

Рыбы лгут и манипулируют, чтобы получить то, что хотят. Они часто говорят партнеру, что что-то неправильно поняли или истолковали. Когда их обвиняют в неправде, Рыбы это отрицают и представляют ситуацию совсем по-другому. Зачастую люди этих знаков зодиака еще и… опасны.

Водолей

Люди этого знака зодиака постоянно ищут захватывающих впечатлений и приключений. Они окружают себя людьми, с которыми невозможно заскучать. Водолеи не любят постоянства и стабильности, а рутина их медленно убивает. Они могут пойти на преступления, поскольку риск – их жизнь.

Овен

Многие восхищаются решимостью и последовательностью Овнов в достижении своей цели. Однако иногда случается, что уроженцы знака теряют контроль над собой и тогда становятся взрывными и импульсивными. Они быстро раскрывают свою темную сторону. Чрезмерный перфекционизм со временем начинает их утомлять, что вызывает нарастающее напряжение и разочарование. В порыве Овны очень опасны.

Скорпион

Скорпион внимателен, анализирует, подмечает детали и не упускает ни одного факта. Его действия хорошо продуманы, поэтому его так трудно уличить во лжи. Скорпион хорошо умеет избегать последствий своих действий и может быстро менять образ мышления, чтобы приспособиться к меняющимся условиям. Он часто ревнует в отношениях, и когда что-то идет не по его установкам, это может закончиться плачевно.

Рыбы

Хотя их считают чуткими, чувствительными и любящими, у них есть и темная сторона. Склонность к манипуляциям и мошенничеству – фишка Рыб. Они ненавидят критику и одиночество. Уроженцы знака используют других и дают им задачи, которые они не хотят выполнять сами. Рыбы могут извратить ложь и показать ее совсем в другом свете, так что она станет невинной и неважной. Среди них есть и серийные убийцы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.