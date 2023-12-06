Любимчики фортуны! Три знака зодиака ждет сказочное время в декабре: им будут завидовать

Декабрь 2023 года принесет большую удачу трем уроженцам зодиакального круга, утверждают астрологи. По их словам, в списке любимчиков фортуны окажутся Раки, Рыбы и Львы. Звезды сулят им не только рост доходов, но и счастье в личной жизни. Читайте детальнее!

Рак

Раков ждет очень хорошее время в декабре. Они не только смогут выиграть в лотерею, но и на любовном фронте все сложится прекрасно. Последний месяц года обещает уроженцам знака только приятные подарки. Однако астрологи советуют более внимательно относиться к здоровью. Существует риск заражения острым респираторным заболеванием.

Рыбы

Рыбы преуспеют в дальних поездках, командировках или отправятся в отпуск своей мечты. Также может возникнуть желание получить дополнительное образование – это хорошее время, чтобы начать что-то новое. Некоторые получат заманчивые предложения по работе, что откроет для них путь к новому финансовому уровню.

Лев

Львы могут совершить карьерный рывок, что не только потешит их его, но и пополнит кошелек. Хорошо будут обстоять дела и на любовном фронте – отношения будут полны страсти, а партнер может удивить приятным сюрпризом. Львы также будут очень креативны: пришло время показать миру, на что вы способны. Удача на вашей стороне!

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.