Любимые глазированные сырки с начинкой: рецепт
Скажите честно – вы тоже в детстве обожали их?
Сегодня делаем те же, домашние сырки с любимой начинкой многих
Ингредиенты (6-8 шт.):
• 300 г кисломолочного творога (5%)
• 30 г растопленного сливочного масла
• 30 г сахарной пудры
• 0,5 ч. л ванильного экстракта (или ванильного сахара)
• ~70 г вареной сгущенки
• 200 г молочного шоколада
• 40 мл растительного масла
Способ приготовления
1. К сыру добавляем масло, пудру и ванильный экстракт. Перебиваем блендером в гладкую текстуру.
2. Берем пакеты-слайдеры – и используем как кондитерский мешок. Переводим массу, отрезаем уголок – и работаем.
3. В другой пакет-слайдер — вареная сгущенка.
4. Стол застилаем пленкой, высаживаем творожную основу, внутрь — сгущенку. Закрываем бока, заворачиваем в пленку как конфету и прокатываем по столу.
5. В морозилку до полной заморозки, ориентировочно на 4 часа.
6. Шоколад растапливаем, добавляем масло, перемешиваем.
7. Застилаем доску пергаментом. Снимаем пленку, насаживаем сырки на зубочистки и погружаем в шоколад.
8. Убираем в холодильник на 30 минут.
Домашние сырки – это любовь. Так что храните и готовьте для своей семьи.