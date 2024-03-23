Любовь, деньги и удача: четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в 2024 году

Весна 2024 года станет особенной для четырех уроженцев зодиакального круга – вы либо безумно влюбитесь, либо в ваших отношениях снова вспыхнет огонь любви. Более того, везти будет и в финансовых вопросах, откроются новые перспективы, о которых раньше могли только мечтать. Вот кто в списке счастливчиков!

Рыбы

У вас уже много лет в голове есть бизнес-идея, которую очень хочется реализовать. Сделайте это сейчас – расположение звезд показывает, что весной вам уготован финансовый успех. Если нужно принять решение, примите его. Риск окупится, и вас ждет огромный успех. Осуществите свою мечту!

Козерог

Будьте спокойны, ваши заботы и переживания о здоровье подходят к концу. Если вы находились на лечении, оно даст желаемый результат. Также поступит очень выгодное в финансовом плане предложение, которое нельзя упустить. Одинокие могут встретить своего человека, которого не захотят отпускать.

Водолей

Звезды сулят большое счастье в семье. Это может быть как возвращение близкого члена семьи из дальней поездки или эмиграции, так и... расширение семьи! Должен ли кто-то стать родителем/дядей/дедушкой? Звезды не раскрывают стольких подробностей, но утверждают: радостных моментов будет много.

Весы

Ждали повышения? Теперь это сбудется. Тяжелая работа принесет свои плоды. Вас оценят не только начальство, но и сотрудники. Ваше повышение возможно как в результате единоличного решения вашего начальника, так и в результате коллективного голосования многих людей. Так может быть, вас выберут в знак признания ваших многолетних заслуг?

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.