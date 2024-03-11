Любовь и финансовый успех: названы два знака зодиака, для которых март станет 'белой полосой'

Март 2024 года станет временем большого успеха для двух уроженцев зодиакального круга, которые смогут приумножить свои доходы в разы. Кроме того, везти им будет и в личной жизни – одинокие получат шанс найти вторую половинку, а те, кто в паре, выйдут на новый уровень отношений.

Рыбы

Рыбам очень повезет в марте – удача окажется на их стороне. На счет уроженцев знака поступит крупная сумма, что станет приятной неожиданностью. Рыбы получат также выгодное деловое предложение, которое сулит дополнительные доходы. Они наконец смогут почувствовать себя более уверенно и расслабиться. Завтрашний день будет им обеспечен.

Весы

Весов также ждут хорошие новости – первый месяц весны сулит им большие перемены. Уроженцы знака станут более открытыми новым чувствам и знакомствам, и результат не заставит себя ждать. Одинокие Весы встретят человека, который вскружит им голову – роман может быть очень бурным, поэтому уже до конца года уроженцы знака могут сыграть свадьбу. Март станет идеальным противовесом хмурым зимним месяцам, проведенным дома без особого общения с людьми и природой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.