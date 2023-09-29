"Магическое" полнолуние 29 сентября принесет большие перемены "избранным" знакам зодиака
Первое осеннее полнолуние 29 сентября 2023 года состоится в огненном знаке Овна. Это период, когда стоит подвести первые итоги того, чего достигли в этом году и каковы символические или вполне реальные результаты наших действий.
Зодиакальная фаза Овна – это здоровый эгоизм, борьба за свои права, забота о своей территории и забота о себе. Нужно не забывать о своих потребностях, как эмоциональных, так, и прежде всего, физических.
Задачи, которые ставит перед нами эта Луна, – это поддержание наших собственных границ. 29 сентября будет чрезвычайно легко разорвать токсические отношения. Некоторые могут безумно влюбиться в человека, которого встретили буквально несколько дней назад.
К сожалению, большинство представителей зодиака могут испытывать в полнолуние внезапные мигрени неизвестного происхождения. Люди, страдающие от боли в носовых пазухах, почувствуют усиление симптомов.. Могут возникнуть внезапные и острые ЛОР-симптомы, воспаление ушей, тонзиллит и проблемы с глазами. Многие представители зодиака могут жаловаться на повышение артериального давления. Положительное влияние этой Луны на здоровье включает высокий уровень энергии и более интенсивную, чем обычно, физическую активность.
Большие изменения
Полнолуние сильнее всего ощутят люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога. Им придется принять во внимание быстрые и необратимые изменения в жизни. Из-за квадрата Венеры и Урана в один день Тельца и Водолея также может ожидать немало сюрпризов в сфере партнерства. Возможно, речь идет о смене работы, переезде или создании новых отношений.
Положительное влияние полнолуния в Овне:
- повышение эффективности проводимых мероприятий;
- прилив энергии;
- желание позаботиться о себе;
- необходимость ставить свои потребности на первое место;
- огромная напористость;
- способность защитить свою территорию;
- смелость сказать "нет", когда мы чего-то не хотим;
- большая решимость;
- страсть и огонь в отношениях.
Трудности полнолуния в Овне:
- авторитарный подход ко всему;
- мнения, не терпящие оппозиции;
- агрессия к близким людям;
- истерики;
- обострение партнерских конфликтов;
- импульсивность и вспыльчивость при принятии решений;
- недостаточное планирование деятельности, особенно профессиональной;
- рискованные проекты и инициативы;
- эскалация международных конфликтов;
- большее количество пожаров, взрывов, извержений;
- большие колебания цен на финансовых рынках;
- опасность от огня.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.