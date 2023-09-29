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Астрология и гороскопы

"Магическое" полнолуние 29 сентября принесет большие перемены "избранным" знакам зодиака

Анастасия Крыщук

'Магическое' полнолуние 29 сентября принесет большие перемены 'избранным' знакам зодиака

Первое осеннее полнолуние 29 сентября 2023 года состоится в огненном знаке Овна. Это период, когда стоит подвести первые итоги того, чего достигли в этом году и каковы символические или вполне реальные результаты наших действий.

Зодиакальная фаза Овна – это здоровый эгоизм, борьба за свои права, забота о своей территории и забота о себе. Нужно не забывать о своих потребностях, как эмоциональных, так, и прежде всего, физических.

Задачи, которые ставит перед нами эта Луна, – это поддержание наших собственных границ. 29 сентября будет чрезвычайно легко разорвать токсические отношения. Некоторые могут безумно влюбиться в человека, которого встретили буквально несколько дней назад.

К сожалению, большинство представителей зодиака могут испытывать в полнолуние внезапные мигрени неизвестного происхождения. Люди, страдающие от боли в носовых пазухах, почувствуют усиление симптомов.. Могут возникнуть внезапные и острые ЛОР-симптомы, воспаление ушей, тонзиллит и проблемы с глазами. Многие представители зодиака могут жаловаться на повышение артериального давления. Положительное влияние этой Луны на здоровье включает высокий уровень энергии и более интенсивную, чем обычно, физическую активность.

Большие изменения

Полнолуние сильнее всего ощутят люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога. Им придется принять во внимание быстрые и необратимые изменения в жизни. Из-за квадрата Венеры и Урана в один день Тельца и Водолея также может ожидать немало сюрпризов в сфере партнерства. Возможно, речь идет о смене работы, переезде или создании новых отношений.

Положительное влияние полнолуния в Овне:

  • повышение эффективности проводимых мероприятий;
  • прилив энергии;
  • желание позаботиться о себе;
  • необходимость ставить свои потребности на первое место;
  • огромная напористость;
  • способность защитить свою территорию;
  • смелость сказать "нет", когда мы чего-то не хотим;
  • большая решимость;
  • страсть и огонь в отношениях.

Трудности полнолуния в Овне:

  • авторитарный подход ко всему;
  • мнения, не терпящие оппозиции;
  • агрессия к близким людям;
  • истерики;
  • обострение партнерских конфликтов;
  • импульсивность и вспыльчивость при принятии решений;
  • недостаточное планирование деятельности, особенно профессиональной;
  • рискованные проекты и инициативы;
  • эскалация международных конфликтов;
  • большее количество пожаров, взрывов, извержений;
  • большие колебания цен на финансовых рынках;
  • опасность от огня.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы