Марс в секстиле с Ураном изменит судьбу трех знаков зодиака: вот что их ждет

Марс в секстиле с Ураном с 26 по 30 апреля 2024 года принесет большие перемены трем уроженцам зодиакального круга – им придется принять решения, которые преобразят их жизнь и определят будущее.

По словам астрологов, Марс придаст нам уверенности в себе и откроет перед нами новые возможности. Однако вибрации Урана возвещают о внезапных переменах, которые сильнее всего заденут Близнецов, Скорпионов и Рыб.

Близнецы

С 26 апреля Близнецы почувствуют, что удача на их стороне, а Вселенная дарит множество возможностей. В окружении уроженцев знака появятся люди, которые подскажут им, куда двигаться дальше и как достичь успеха. Близнецы наконец-то вырвутся из рутины и начнут реализовывать свои планы и мечты. Возможно, речь идет о смене работы и карьерном росте. Однако финансовые решения, принятые к концу месяца, окажутся решающими – важно не допустить ошибок.

Скорпион

Скорпионы поймут, что пришло их время – они достигнут больших успехов на работе и заметно улучшат свое финансовое положение. Одинокие уроженцы знака встретят особенного человека, который заставит их сердце биться чаще – и это позволит совершенно по-другому взглянуть на свою жизнь. Судьбоносным будет период с 28 по 30 апреля. Если Скорпионы будут следовать указаниям Вселенной, смогут осуществить свои самые сокровенные мечты.

Рыбы

Рыбы почувствуют большой прилив сил и желание изменить свою жизнь. Они будут смотреть на мир с оптимизмом и, наконец, почувствуют себя счастливыми. Однако вибрации Урана могут принести хаос. Уроженцам знака придется принимать важные решения, которые повлияют на их будущее. И торопиться нельзя – лучше сначала все взвесить. Кроме того, Рыбам следует быть осторожными в том, что они говорят и кому.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.