Мечты могут сбыться! Назван самый счастливый день для разных знаков зодиака

У многих было ощущение, что некоторые дни лучше, чем другие – все получается, а неприятности буквально обходят стороной. По словам астрологов, это неслучайно: у каждого знака зодиака есть свои счастливые дни.

Рак: ваш счастливый день — понедельник

Понедельник – идеальное время для Раков, чтобы составлять планы, заключать сделки и путешествовать. Все начинания в этот день будут успешными, а на пути встретятся нужные люди.

Овен и Скорпион: ваш счастливый день — вторник

Вторник – идеальный день для начала новых проектов и внедрения интересных идей. Овнам и Скорпионам нельзя упускать возможностей, которые открываются в это время. Что бы они ни начали, у них будет больше шансов добиться успеха.

Близнецы и Дева: ваш счастливый день — среда

Среда — идеальный день для Близнецов и Дев, чтобы планировать встречи или заключать сделки. Удача будет на их стороне, а значит, что и солидной прибыли долго ждать не придется

Стрелец и Рыбы: ваш счастливый день — четверг

Стрельцы и Рыбы в четверг могут кардинально менять свои планы – что бы они не решили, перемены окажутся благоприятными, а риск оправданным. Они почувствуют себя настоящими счастливчиками.

Телец и Весы: ваш счастливый день — пятница

Никто не радуется пятнице так, как Телец и Весы. Как знаки, которые отдают приоритет комфорту, стабильности и компании, они с нетерпением ждут этого дня. Это их время во всех смыслах!

Козерог и Водолей: ваш счастливый день — суббота

Суббота – день, когда Козероги и Водолеи чувствуют себя лучше всего. Они могут реализовать любые цели, поставленные в последнюю минуту. Для них важно добиться успеха, не забывая об отдыхе

Лев: ваш счастливый день — воскресенье

Поскольку Лев находится под покровительством Солнца, его счастливый день – воскресенье. Это идеальное время, чтобы расставить приоритеты или поставить новые цели. Энтузиазм Льва как лидера положительно повлияет на других, и мечты станут реальностью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.