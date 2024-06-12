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Астрология и гороскопы

Мечты могут сбыться! Назван самый удачный день лета для каждого знака зодиака

Анастасия Крыщук

Мечты могут сбыться! Назван самый удачный день лета для каждого знака зодиака
Читайте, когда повезет вам!. Источник: Фото создано ИИ

 

Лето 2024 года окажется богатым на события и перемены, но астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака будет особенный день. Удача не покинет ни на миг, а заветные мечты могут сбыться. Читайте, когда повезет вам!

Удачные дни для знаков зодиака:

Овен – 11 июля. День, когда уроженцы знака найдут настоящую любовь.

Телец – 8 июня. День, когда заветные мечты сбудутся.

Близнецы – 6 июня. Идеальный день для приобретения новых друзей.

Рак – 5 июля. Лучший день для перемен, все мечты сбудутся.

Лев – 4 августа. День, когда можно доверять своей интуиции и принимать смелые решения.

Дева – 16 июня. День возобновления отношений с давно потерянными, близкими людьми.

Весы – 29 августа. День, когда уроженцы знака найдут любовь.

Скорпион – 9 июля. День решения всех назревших проблем.

Стрелец – 9 августа. День, когда уроженцы знака найдут любовь.

Козерог – 21 июня и 21 июля. Дни, чтобы проявить смелость и сделать то, что вы всегда хотели сделать.

Водолей – 19 августа. День, чтобы отпраздновать свои достижения.

Рыбы – 24 августа. День для разрешения конфликтов с близкими вам людьми.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы