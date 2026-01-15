Медовик на сковороде: быстрый рецепт

Вы точно должны повторить этот рецепт, его вкус украдет ваше сердце!

Коржи: (для тортика диаметром 21 см):

• Мед - 150 г

• Сода – ½ ч.л

• Масло сливочное - 80 г

• Сахар – 100 г

• Яйца куриные – 110 г

• Мука – 500-600 г

Крем:

• Сметана жирная - 700 г

• Сливки жирные – 350 г

• Сахарная пудра – 150 г

• Сок лимона – по желанию

Способ приготовления:

1. Мед прогреть до яркого карамельного цвета. Когда начнет шипеть, добавить соду и проварить.

2. Вмешать масло.

3. Взбить яйца с сахаром.

4. Постепенно влить смесь яиц в теплую медово-масляную смесь.

5. Добавить муку и замешать мягкое тесто. Разделить на две части.

6. Раскатать и выпекать на сковороде до золотой корочки с обеих сторон.

7. Взбиваем вместе сметану, сливки и сахарную пудру.

8. По желанию добавляем сок лимона. Перемешиваем.

9. Собираем торт, перемешивая лепешки кремом.

Обязательно храните рецепт, делитесь с друзьями и готовьте с любовью!