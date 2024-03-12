Могут остаться с пустым кошельком: трем знакам зодиака нужно быть очень осторожными в тратах

Трем знакам зодиака сейчас следует быть осторожными в своих тратах. Март будет полон соблазнов, и принятие неправильного решения может дорого обойтись. Более того, на их орбите могут появиться ложные советчики. Узнайте, кто должен точно считать деньги.

Телец

Тельцу будет очень трудно сказать нет себе и своим близким. На каждом шагу будет искушение или предложение, от которого невозможно отказаться. Телец будет с завистью смотреть на тех, кто может себе позволить больше. Он будет оправдываться и принижать свои способности и даже компетенции, что еще больше ухудшит его настроение.

Телец будет тратить много денег в магазинах на ненужные и дешевые вещи, чтобы порадовать себя и улучшить настроение. Звезды ясно указывают на то, что такое поведение – ловушка. Если он не будет контролировать свои мартовские расходы, в апреле будет на мели.

Козерог

У Козерога чрезвычайно амбициозные планы, и в конце марта он почувствует внутреннее побуждение осуществить их. Однако для этой цели ему придется потратить немало денег, что несколько охладит его необузданные амбиции и огромное стремление к успеху. Однако оказывается, что ничего не происходит случайно. Накануне подписания чрезвычайно важного документа все изменится. Некий человек случайно скажет что-то важное, что полностью изменит жизненные планы Козерога.

Рыбы

Рыб, казалось бы, случайно попросят о помощи, и они не смогут отказать близкому человеку. Но им самим для развития нового и прибыльного бизнеса понадобятся довольно большие деньги. У Рыб может возникнуть соблазн получить быструю и легкую прибыль. Однако, скорее всего, это будет тщательно спланированная ловушка. Звезды ясно указывают на то, что планетная система не будет благоприятна для ведения бизнеса до середины апреля. Решения, принятые в это время, не принесут ожидаемой прибыли, а вложенные деньги никогда не вернутся.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.