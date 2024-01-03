Мужчины этих знаков зодиака – прирожденные лгуны: им нельзя верить

Некоторые мужчины врут чаще других, преследуя совершенно разные мотивы. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Главными лгунами являются Скорпионы, Близнецы, Весы и Рыбы.

Скорпион

Скорпион – самый большой лжец зодиака. Им управляет Плутон – планета, которая является римским эквивалентом Аида, бога подземного мира. Скорпион – хитрый манипулятор, прекрасно знающий, как эксплуатировать слабости своего противника. Он так хорошо умеет лгать, что зачастую невозможно отличить правду от вымысла и проследить паутину лжи, которой уроженец знака опутал себя и других.

Близнецы

Близнецы стараются не отставать от Скорпиона. Они склонны регулярно лгать, но, в отличие от Скорпиона, их обычно легко поймать с поличным. Уроженцы знака по натуре очень творческие, они лгут, потому что думают, что таким образом украшают серую действительность. Поэтому им гораздо легче простить неправду.

Весы

Это особая группа лжецов. Практически ничто из того, что исходит из уст Весов, не будет основано на правде. Они регулярно лгут, потому что это часть их личности. Истории, которые они выдумывают, не направлены на то, чтобы причинить вред другим. Весы всегда скажут вам то, что вы хотите услышать. Они также обаятельные манипуляторы, которые лгут, чтобы избежать неприятностей, получить желаемое, а иногда просто показать себя в лучшем свете.

Рыбы

Люди этого знака зодиака выдумывают ложные истории, но на этом не останавливаются. Они используют ложь, чтобы получить то, что хотят. Люди, рожденные под знаком Рыб, умны и расчетливы, эти особенности они используют в своих целях. У них отличная интуиция, которая позволяет манипулировать фактами для достижения личной выгоды.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.