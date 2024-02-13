Мужчины этих знаков зодиака – вечные холостяки: они не торопятся жениться

Некоторые мужчины считают, что они не предназначены для брака и семьи, и предпочитают холостяцкую жизнь. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Совершенно не торопятся в ЗАГС Девы, Львы, Весы и Тельцы. Читайте детальнее!

Дева

Мужчина-Дева – перфекционист по натуре. Все всегда должно быть по его приказу и желанию. Он ищет идеальную женщину, а таковых, увы, не существует.

Лев

Львы веселые и амбициозные. Но к сожалению, построение семейного очага не в приоритетах для них. Они ценят покой и редко покидают зону комфорта.

Рак

Мужчины-Раки – настоящие бабники. Они думают, что могут заполучить кого угодно, поэтому редко бывают верными и также не торопятся создавать семью.

Весы

Весы любят многое брать от своего партнера. К сожалению, они обычно мало что дают взамен. Мужчина-Весы скорее отправится в экзотический отпуск, чем будет планировать с вами день свадьбы.

Телец

Тельцы очень эгоцентричны. Обычно уроженцы знака думают, что они лучше других. Из-за этого им сложно найти партнершу, с которой хотели бы строить будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.