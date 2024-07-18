Мужчины из ада: три знака зодиака, с которыми лучше не встречаться

Каждая пара пытается создать идеальные отношения, основанные на уважении и доверии. Однако бывают случаи, когда мужчина становится слишком эгоистичным и думает только о себе.

По словам астрологов, представители некоторых знаков Зодиака являются настоящими эмоциональными террористами в отношениях, ведь они пытаются манипулировать и заставляют чувствовать себя плохо. Как говорится в материале Super Express , отношения с этими знаками зодиака иногда напоминают ад.

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Рак

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, в большинстве своем заботливы и отзывчивы, однако иногда бывают просто неумолимы. Следует знать, что он будет взрывать ваши ошибки при любой возможности, а еще он собирает вокруг себя людей, чтобы чувствовать себя в безопасности. Кроме того, он любит делать партнершу зависимой от себя, проявляя заботу. Однако он быстро начинает владеть ею, а в отношениях он мастер для того, чтобы вызвать у партнера чувство вины.

Дева

Особенность этого знака – постоянная и неумолимая критика, ведь его ничто не устраивает и даже малейшая ошибка партнера подчеркнет и заставит его быть идеальным. Он постоянно жалуется и скулит. Несмотря на то, что он заботлив, но не бескорыстен – он всегда думает только о пользе того, что делает.

Козерог

Людям, рожденным под этим знаком, не хватает внутреннего покоя, ведь они постоянно гонятся за успехом и могут быть в этом действительно беспощадны – часто несправедливы к окружающим. Он также бывает замкнут, мрачен и несимпатичен. Это один из самых пессимистических знаков зодиака – он видит все в темных тонах и этим заражает его окружение, в том числе и свою вторую половинку.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали три знака зодиака, которые никогда не подведут.

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