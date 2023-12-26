Начало 2024 года будет неблагоприятным для двух знаков зодиака: вот что их ждет

Январь 2024 года принесет всем уроженцам зодиакального круга много новостей, но для некоторых они будут не столь хорошими. В зоне риска окажутся два знака, утверждают астрологи. Читайте детальнее, что ждет именно вас!

Овен

Овну придется столкнуться с прошлым. Определенное событие навеет неприятные, а может быть, даже болезненные воспоминания. Вторая половина месяца будет полна взлетов и падений. Однако если Овен проявит решимость, все закончится хорошо.

Телец

Телец будет блуждать в своих мыслях и строить долгосрочные планы. Звезды указывают на то, что середина января – идеальное время, чтобы воплотить мечты в жизнь. Однако в любви будут небольшие неприятности, которые могут помешать успеху.

Близнецы

До середины января Близнецы будут полны энергии и мобилизуют всех вокруг. К сожалению, ваш любимый человек этому не обрадуется. Это подрежет крылья Близнецам, и вместо того, чтобы сосредоточиться на своей семье, они начнут убегать на работу.

Рак

Рак будет нервным и тревожным. Ему хотелось бы сосредоточиться на себе, но определенные обязанности все равно отвлекают его от важного. К счастью, с финансами все будет в порядке, и нехватка денег не будет беспокоить.

Лев

Льву предстоит пройти испытание, и определенное событие заставит его смириться. Одиноким уроженцам знака следует быть особенно осторожными. На их орбите появится брачный мошенник и умело введет их в заблуждение.

Дева

С первых чисел января Дева будет сосредоточена на зарабатывании денег или их приумножении и сосредоточит на этом все свое внимание. Однако в конце месяца может услышать обвинения от своих близких. Вечное отсутствие дома имеет свою цену.

Весы

Весы, ищущие любви, наконец-то найдут свою вторую половину, а все остальные дела отойдут на второй план. Уроженцам знака, состоящим в отношениях, следует сосредоточиться на улучшении своих связей с любимым человеком. В противном случае последствия могут быть плачевными.

Скорпион

Скорпион почувствует серьезные угрызения совести, потому что в первых числах января он совершит большую ошибку. Но вместо того, чтобы признать промах, он будет все отрицать.

Стрелец

Начиная с новогодней ночи, Стрелец будет жалеть себя и жаловаться всем окружающим на то, как трудна его жизнь. Однако некий человек поставит его на место, что еще больше вгонит Стрельца в депрессию. К счастью, в конце месяца произойдет прорыв.

Козерог

Козерог будет честен и наконец посмотрит правде в глаза. Оказывается, ему незачем было переживать и усложнять себе жизнь. Это будет прорыв, который полностью изменит менталитет. В любви все пойдет своим чередом.

Водолей

Водолей будет чрезмерно чувствителен к себе и примет все близко к сердцу. К счастью, совет близкого человека заставит его отпустить ситуацию. В середине месяца будет много расходов и даже важных финансовых решений. Независимость всегда имеет свою цену.

Рыбы

В начале января Рыбы окажутся между молотом и наковальней. Два человека будут направлять на них свои ожидания, и если они не смогут оправдаться, проявят свое недовольство. В середине января Рыбам придется выбрать одну сторону. Это решение определит их будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.