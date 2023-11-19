Надвигаются темные тучи: три знака зодиака ждут большие проблемы зимой

Для некоторых знаков зодиака предстоящая зима 2023/2024 года может оказаться исключительно неспокойным периодом, когда придется столкнуться со многими испытаниями. Начало зимы знаменует собой самый холодный сезон в году, который способствует размышлениям и тишине. Именно в этот период некоторым придется бороться с трудностями.

Овен

Предстоящая зима окажется для Овнов крайне сложной. Уроженцы знака должны позаботиться о себе и своем благополучии, им предстоит столкнуться со многими проблемами, от которых раньше они убегали. Имеется в виду профессиональная сфера, в которой они работают. Может оказаться, что некоторые начнут строить козни за спиной – все может обернуться потерей должности.

Дева

Дева, которая любит, когда все идет по ее плану, этой зимой может быть немного удивлена. Это время будет к ней неблагосклонно, особенно в эмоциональной сфере. Ее близкие отношения с друзьями или партнером могут подвергнуться испытанию. Если они переживут все падения, то станут сильнее и богаче опытом. Кроме того, Дева будет проверять людей, которыми себя окружает.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на период, полный потрясений и сюрпризов, не всегда положительных. Это будет связано с принятыми ими ранее решениями, которые зачастую были продиктованы эмоциями и приняты под влиянием момента. Именно зимой 2023/2024 года Козероги соберут свой "урожай".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.