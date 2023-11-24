Настоящие 'качели': названы знаки зодиака, которые страдают от перепадов настроения

Некоторые люди отличаются очень переменчивой натурой – еще минуту назад они могли смеяться, а теперь рыдают и считают, что жизнь не удалась. По словам астрологов, это связано с влиянием звезд. От эмоциональных "качелей" чаще всего страдают Раки, Близнецы, Скорпионы, Рыбы и Овны.

Рак

Раки известны своей глубоко эмоциональной натурой. Они невероятно чутки и сострадательны, но их перепады настроения совершенно неконтролируемы. В какой-то момент они могут быть веселыми и любящими, но потом могут уйти в себя и закрыться. Эти "американские горки" являются неотъемлемой частью их сложной личности.

Близнецы

Близнецы отличаются своей двойственной природой, и это распространяется на их эмоции. Они могут быстро менять свое настроение, сбивая с толку окружающих. Их любопытный и легко приспосабливающийся характер часто способствует перепадам настроения.

Скорпион

Скорпионам не чужды сильные эмоции. Хотя они страстны и чрезвычайно лояльны, у них также есть скрытая сила ума, которая может вызывать перепады настроения. Уроженцы знака склонны скрывать свои эмоции под маской сдержанности, но когда их внутреннее смятение выходит на поверхность, его не удержит ничто.

Рыбы

Рыбы глубоко связаны с миром эмоций и интуиции. Хотя они известны своей мечтательной и творческой натурой, могут испытывать перепады настроения из-за высокой чувствительности. Уроженцы знака впитывают эмоции других, как губки, и эта чуткая натура может вызывать эмоциональные колебания, когда они тонут в море чувств.

Овен

Хотя Овны известны своим храбрым и предприимчивым духом, они могут быть склонны к перепадам настроения из-за своей сильной энергии. Уроженцы знака могут перейти от энтузиазма к разочарованию и нетерпению за пару минут, когда дела идут не так, как надо.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.