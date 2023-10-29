Назван знака зодиака, который ждет большая удача: он станет любимчиком фортуны

Осенью 2023 года только один знак зодиака может рассчитывать на невероятную удачу и должен использовать тот потенциал, который дает ему космос. По словам астрологов, чрезвычайно повезет Девам, которые до конца года могут ожидать только подарков от судьбы.

Девы, благодаря своему третьему чувству и открытости к шепоту интуиции, способны извлечь максимальную пользу из подсказок Вселенной. Именно поэтому они так хорошо справляются со всеми вызовами в этом году. За открытость тому, что не видно глазу, судьба и ангелы приготовили уроженцам знака настоящий праздник.

Девы, которые обладают сильной интуицией, могут совершить настоящий карьерный рывок и занять ту должность, о которой давно мечтали. Вместе с тем, заметно вырастут и их доходы. Перед уроженцами знака откроются новые перспективы, но важно использовать все возможности, подаренные свыше.

Кроме того, одинокие уроженцы знака имеют шанс найти настоящую любовь – та самая встреча может произойти как на бурной вечеринке с друзьями, так и не деловых переговорах. Звезды сулят Девам настоящее счастье – наступает белая полоса.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.