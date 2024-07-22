Названы четыре знака зодиака, которые болеют реже всего: у них отличное здоровье

Дата рождения может многое сказать о том, обойдут ли нас стороной болезни, утверждают астрологи. По их словам, самым крепким здоровьем обладают Тельцы, Скорпионы, Девы и Близнецы. Читайте детальнее!

Телец

Тельцы уделают значительное внимание своему здоровью. Поэтому неудивительно, что они даже в возрасте остаются в наилучшей форме. Неважно, идет ли речь о введении в рацион каких-то ингредиентов или об уходе за кожей с помощью косметических средств - Тельцы выберут все самое лучшее. Им также понравится заниматься спортом, так что неудивительно, что они редко болеют.

Скорпион

Скорпионам не привыкать к комплиментам по поводу внешности. Им гораздо проще поддерживать стройную фигуру, здоровую кожу и волос, чем другим. Уроженцы знака нередко сталкиваются с завистью окружающих! Скорпионы используют все средства, чтобы выглядеть уверенно и сильно – и здоровье их не подводит.

Дева

Девы очень заботятся о себе. Это касается не только внешнего вида, ухода за телом и т. д., но и того, что происходит в организме. Уроженцы знака помнят о регулярных осмотрах, не боятся обращаться к врачу, благодаря чему могут быстро устранить любые проблемы на первых порах, пока они не стали серьезными. Благодаря такому образу жизни Девы гораздо меньше страдают от болезней.

Близнецы

Трудно сказать, почему у Близнецов гораздо более высокий иммунитет, чем у других. Возможно, это удача. Или, может быть, гены? Иногда они позволяют себе съесть фастфуд, купить лишнюю пачку печенья или выйти на улицу без шапки, когда ветрено. Несмотря на это, редко болеют, а когда это и случается, то невероятно быстро выздоравливают.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.