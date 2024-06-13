Названы два знака зодиака, которые жаждут постоянного признания

Некоторые люди стремятся постоянно быть в центре внимания – им нужно постоянное признание. По словам астрологов, речь идет о Львах и Козерогах.

Лев

Ни для кого не секрет, что Львы любят быть в центре внимания. Уроженцы знака достаточно высокомерны и готовы ради своей цели пойти по головам. Львы – это те друзья, которые с гордостью расскажут вам, как они добились успеха в работе, как завоевали сердце своей второй половинки или похвастаются успехами своих детей.

Нельзя отрицать, что они талантливы, но их потребность в постоянном признании иногда может переступать черту. Это способно испортить отношения с окружающими.

Козерог

Козероги находятся на втором месте. Уроженцы знака могут показаться не такими высокомерными, как Львы, но они более токсичны, когда дело касается похвалы. Козероги амбициозны, дисциплинированы и часто достигают своих целей с невероятной точностью.

Их успех часто основан хладнокровной уверенности в себе и убеждении, что их планы и методы всегда самые лучшие. Однако, как и Львы, они могут преувеличивать, хваля себя.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.