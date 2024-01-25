Названы главные перфекционисты по знаку зодиака: задают высокую планку себе и другим

Некоторые люди отличаются перфекционизмом и стремятся, чтобы все в жизни было идеально, хотя это вряд ли возможно. По словам астрологов, в списке Овны, Раки, Львы, Девы, Козероги.

Овен

Овнам, находящимся под влиянием планеты Марс, свойственны большие амбиции и стремление к конкуренции. Их импульсивность и принятие дел на острие ножа часто вызывают хаос, но помните, что Овен прекрасно справляется с давлением, доводит дело до конца и воспринимается окружающими как перфекционист.

Рак

Для Рака самое главное – семейная жизнь и обеспечение своим близким чувства защищенности и счастливой жизни. В этой сфере ему нет равных. Сверкающая чистая квартира, ужин из трёе блюд с десертом, воспитанные дети, которые могут похвастаться сертификатом.

Лев

Лев входит в список величайших перфекционистов всего гороскопа. Уроженцы знака презирают посредственность и стремятся к высоким целям. Они трудолюбивы, добросовестны и очень амбициозны, с гордостью носят корону победителя и не позволяют сбросить себя с пьедестала почета.

Дева

Перфекционизм Девы проявляется уже в раннем детстве. Организованная, практичная и трудолюбивая, она не дает себе никаких поблажек как в профессиональной, так и в личной сфере. С одной стороны, она чувствует, что лучше других, с другой стороны, ей есть за что себя винить, и она никогда не бывает полностью удовлетворена результатами своей работы. Она строга и критична к окружающим.

Козерог

Номер один среди перфекционистов. Козерог – прирожденный трудоголик, подчиняющий работе всю свою жизнь. Он медленно и кропотливо стремится к успеху и не унывает из-за мелких неудач . Терпеливый, трудолюбивый и ответственный, он вполне заслужил статус "работник года".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.