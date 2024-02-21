Названы главные пессимисты по знаку зодиака: они повсюду видят угрозы

Некоторые люди крайне критичны и пессимистичны. Они видят худшие сценарии повсюду, что связано со знаком зодиака, утверждают астрологи. Тельцы, Девы и Козероги не могут просто радоваться успехам и позитивным вещам, а ищут недостатки и изъяны.

Телец

Телец любит планировать будущее и обдумывать каждый сценарий. Чаще всего ему в голову приходят самые худшие мысли. Он предпочитает быть готовым к дождливому дню, чем столкнуться с неприятным сюрпризом, и часто делится своими мыслями с окружающими, поэтому его считают ходячей проблемой. Телец может сбить с толку многих оптимистов.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, – главные критики среди всех знаков зодиака. Их идеальный глаз заметит каждый недостаток и ошибку. Хотя им часто надоедает прокручивать в голове мрачные сценарии и мысли, они предпочитают испытывать разочарование, чем оставаться неподготовленными к черному дню.

Козерог

Козерог известен как неисправимый пессимист. У людей, рожденных под этим созвездием, как и у других земных знаков зодиака, возникают проблемы с отношением к миру. Им приходится много работать над собой, чтобы не подрезать крылья себе и другим. С другой стороны, если их худшие сценарии сбудутся, они всегда готовы и знают, как начать все сначала.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.