Названы худшие руководители по знаку зодиака: работать с ними очень сложно

Некоторые люди являются прирожденными лидерами, в то время как другие плохо вписываются в руководящие роли. По словам астрологов, худшими начальниками являются Девы, Рыбы и Весы.

Дева

Девы теряют много времени из-за своего пристального внимания к деталям. Более того, им часто не хватает уверенности в себе, чтобы возглавить команду. Они верят, что всегда правы, и отказываются идти на компромисс, когда дело касается идей других людей.

Рыбы

Рыбы неохотно берут на себя обязанности и не очень эффективно справляются со стрессом, а значит, склонны откладывать дела на последнюю минуту. Это рискованное поведение, особенно в деловом мире. Рыбы легко поддаются влиянию партнеров, и при таком разнообразии мнений они порой не могут принять правильное решение. Уроженцы знака часто дают противоречивые инструкции.

Весы

Весы борются за то, чтобы взять бразды правления в свои руки, и их приоритет номер один – сделать всех счастливыми. Они дипломатичны, но не могут представить свои аргументы или принять важные решения, когда это необходимо. С другой стороны, Весы – прекрасные посредники, но им, вероятно, следует отказаться от руководящих должностей. Им часто не хватает уверенности в себе, и они считают, что отдавать приказы неловко.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.