Названы худшие жены по знаку зодиака: их мужьям приходится нелегко

Дата рождения человека оказывает большое влияние не только на его характер, но и профессиональные успехи и поведение в любовных отношения. По словам астрологов, некоторые женщины по знаку зодиака отличаются сильным эгоизмом, конфликтностью и неумением искать компромиссы. Их мужьям приходится нелегко.

Лев

Женщина-Лев обладает сильным характером и не любит подчиняться. Она терпеть не может домашние дела и никогда не откажется от карьеры, даже если работа будет занимать все время. Муж такой женщины часто будет чувствовать себя обделенным вниманием, ведь ее не застать дома.

Рыбы

Женщина-Рыбы любит манипулировать ради собственной выгоды. Переменчивость характера становится причиной многих конфликтов в паре. Более того, уроженцы знака могут легко пойти на сторону, потому что не выносят рутины.

Рак

На первый взгляд женщина-Рак кажется идеальным партнером. Однако ситуация быстро меняется, как только она понимает, что покорила партнера. Раки ревнивы – их мужья постоянно чувствуют себя под контролем и вынуждены оправдываться за все.

Козерог

Женщина-Козерог, безусловно, самый сложный партнер. Уроженки этого знака обычно сосредоточены на себе, не любят слышать о других, но требуют постоянного интереса к своим делам. Они хотят, чтобы ими восхищались, но наплевательски относятся к своим партнерам.

Скорпион

Женщина-Скорпион чрезвычайно чувствительна – она будет постоянно ревновать и портить жизнь партнеру даже без причины. Жизнь с ней окажется полной скандалов, которых легко можно было бы избежать.

Дева

Женщина-Дева – идеалистка и педант. С этим очень сложно в быту – она будет устраивать скандалы из-за любой не там положенной вещи и поставит перед партнером такую высокую планку по жизни, что ему будет трудно соответствовать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.