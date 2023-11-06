Названы идеальные пары по знаку зодиака: они будут по-настоящему счастливы

Возможно, вы выросли с представлением об идеальной любви – той, которую видели в кино, но реальность оказалось совершенно другой. Не спешите расстраиваться! Хотя у всех пар бывают неприятные разговоры и ссоры, астрологи выделяют 12 союзов по знаку зодиака, которым счастье и взаимопонимание суждены звездами.

Овен и Водолей

Их отношения начинаются как вихрь, полны приключений и мечтаний. Это два сумасшедших человека, которые обожают друг друга и в жизни, и в спальне. Они способны стать той командой, которая способна преодолеть любые трудности.

Телец и Рак

Телец и Рак так крепко держатся за руки, что их союз не сможет разрушить ничто – это сильная связь, физическая, умственная и эмоциональная. Такая пара способная прорваться через любые препятствия – между ними есть то, что держит их вместе.

Близнецы и Водолей

Когда эти двое вместе, они понимают друг друга без слов. Близнецы и Водолеи любят проводить время с пользой, но им совершенно ясно, что в отношениях нельзя растворяться. Они сохраняют свободу, которая добавляет искры союзу.

Рак и Рыбы

Раки и Рыбы любят друг друга со своими маниями, страхами, недостатками – между ними есть космическая связь. Им нравится, что есть вещи, которые могут понять только они. Уроженцы знаков очень сострадательны и желают добра другим

Лев и Стрелец

Вспышка, возникающая между Львами и Стрельцами, неудержима. Они оба решительные, смелые и любят все новое. Когда уроженцы знаков вместе, им не скучно, вместе они смогут достичь тех успехов, о которых только мечтали.

Дева и Телец

Два земных знака, которые на первый взгляд кажутся немного отстраненными, в отношениях делают ставку на спокойствие. Они стремятся создать идеальный союз, в котором оба партнера будут принимать друг друга со всеми плюсами и минусами.

Весы и Близнецы

Любовь между Весами и Близнецами является доказательством того, что на сколько бы замков вы ни запирали свое сердце, от стрелы Купидона не уйти. Их история начинается с обмена словами, но вскоре разгорается такая страсть, что эти двое не могут друг без друга.

Скорпион и Рак

Нет прекраснее отношений, чем те, которые учат пользоваться "крыльями". Вот что происходит, когда Скорпион и Рак решают создать отношения. Это зрелая, сильная и очень глубокая любовь. Уроженцы этих знаков способны свернуть горы вместе.

Стрелец и Овен

Магия, которая переливается через край, когда Овен и Стрелец решают отдаться любви, настолько очевидна, что люди, наблюдающие за ними, чувствуют умиротворение. Их не волнует, что говорят другие. Эта пара – настоящий динамит, они мотивируют друг друга.

Козерог и Телец

Уроженцы знаков не любят ходить вокруг да около, если они собираются вступить в отношения, делают это, оставляя в стороне любые препятствия. Они умеют любить красиво, не теряя при этом свою индивидуальность. Их отношения – настоящая сказка.

Водолей и Весы

Водолеи и Весы понимают друг друга с первой минуты. Их физическое влечение очевидно, но их мысли подтверждают это, у них уникальный взгляд на жизнь. Однако им нужна большая зрелость, потому что есть этапы, когда они могут расстаться.

Рыбы и Скорпион

То, что происходит между Рыбами и Скорпионом, может показаться нереальным, это пара, которая устраивает друг другу американские горки. Но оба готовы любить без ограничений. Такие отношения будут спонтанными и сентиментальными одновременно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.