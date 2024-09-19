Названы идеальные пары по знаку зодиака: звезды сулят им счастье

Многие мечтают найти настоящую любовь и построить гармоничные отношения, но могут сталкиваться с разными препятствиями. Несовместимость характеров и разные предпочтения в жизни способны быстро разрушить союз. Но есть пары, которые благословлены звездами. Вот кто в списке!

Водолей + Весы = совместимость 100%

Водолеи и Весы не любят конфликтовать, ценят свободу и интересы друг друга, обожают путешествовать и всегда найдут о чем поговорить.

Лев + Стрелец = совместимость 97%

Львы и Стрельцы в трудную минуту окажут друг другу именно ту поддержку, которая нужна. В этой паре царит взаимопонимание и гармония.

Рак + Рыбы = совместимость 92%

Раки и Рыбы имеют похожие интересы, поэтому о разногласиях можно забыть. Они идут по жизни в одном темпе.

Скорпион + Рак = совместимость 88%

Скорпионы и Раки дополняют друг друга, хотя этот союз со стороны может показаться странным – партнеры понимают друг друга без слов.

Близнецы + Скорпион = совместимость 100%

Близнецы и Скорпионы всегда поддерживают друг друга во всех новых делах, что открывает перед ними новые горизонты.

Овен + Водолей = 94%

Воздух не тушит пламя, а лишь увеличивает его. Так и в этой паре – огненный Овен будет чувствовать себя увереннее, находясь рядом с воздушным Водолеем.

Телец + Козерог = совместимость 93%

Тельцы готовы идти по жизни за Козерогами, признавая их лидерство. Эта пара очень динамична.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.