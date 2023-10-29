Названы лучшие друзья по знаку зодиака: готовы друг ради друга прыгнуть в огонь

Совместимость знаков зодиака касается не только романтических отношений. Потенциальным друзьям также нужна необыкновенная химия, чтобы между ними все сложилось так, как должно. Названы пары по знаку зодиака, у которых больше всего шансов стать друзьями на всю оставшуюся жизнь.

Лев и Стрелец

У такой пары друзей есть шанс стать легендой. В этом случае отлично работает сочетание двух огненных знаков. Лев и Стрелец полны энергии, оптимизма и страсти к жизни. У них возникают самые безумные идеи, и более того, они немедленно их реализуют.

Эти знаки ничего не боятся, а в тандеме дополнительно мотивируют друг друга. Их дружба полна приключений, смеха и взаимной поддержки в достижении целей. В случае возникновения проблем они поддержат друг друга, а затем поднимутся на творческие вершины, чтобы как-то выйти из передряги.

Рак и Рыбы

Два самых чутких знака зодиака имеют шанс достичь взаимопонимания на уровне, невообразимом для других. Они поймут друг друга без слов и поддержат, не спрашивая. Соответствие по чувствительности гарантирует, что они никогда не заденут чувства, это самое главное и для Рака, и для Рыб.

Их дружба полна заботы, верности и мгновений, проведенных вместе, долгих и искренних разговоров от души. Оба этих знака обладают артистической душой и часто проявляют таланты, благодаря чему могут помогать друг другу во время творческой деятельности. Они будут друг для друга лучшими советчиками и понимающими критиками.

Телец и Дева

Эти знаки зодиака практичны, надежны и больше всего ценят стабильность. Они ищут отношения на долгие годы – только не слишком глубокие, ведь и у Тельца, и у Девы много других занятий, увлечений и обязательств. Однако время от времени им необходимо с кем-то поговорить или провести время – и тогда они будут лучшей компанией друг для друга.

Их дружба полна взаимного доверия, солидарности и совместной деятельности. Они способны дополнять и ценить друг друга в повседневной деятельности. Их также не будут беспокоить минуты молчания, в которые оба этих знака любят погружаться, когда чувствуют усталость от мира и других людей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.