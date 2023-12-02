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Астрология и гороскопы

Названы лучшие друзья по знаку зодиака, которых не разъединит ничто

Анастасия Крыщук

Названы лучшие друзья по знаку зодиака, которых не разъединит ничто

Дата рождения человека во многом влияет на его жизнь, предопределяя не только черты характера, но и склонности. По словам астрологов, в зодиаке есть пары, которые объединяет необыкновенная дружба, которая длиться долгие годы.

Лев и Стрелец – мотивируют друг друга к действию, мир открыт для них

Люди, рожденные под знаком Льва, уверены в себе и смелы, а Стрельцы любят приключения. У них обоих большой энтузиазм, и когда они встречаются, для них нет ничего невозможного. Уроженцы знаков любят быть в движении, расширять свой кругозор и открывать неизведанное. Этим двоим никогда не бывает скучно, а их мотивация действовать заставляет двигаться вперед. Они наслаждаются каждым мигом и много рискуют.

Дружба Тельца и Рака основана на доверии и понимании – они могут рассчитывать друг на друга

Люди, рожденные под знаком Тельца и Рака, – отличные друзья, понимающие друг друга практически без слов. Хотя поначалу у них могут возникнуть проблемы с установлением отношений из-за застенчивости, но как только они это сделают, поймут, что могут положиться друг на друга в любой ситуации. Уроженцы знаков честны, самоотверженны и чрезвычайно внимательны. Даже в трудные времена они быстро приходят к взаимопониманию. У них действительно крепкие отношения.

Овен и Весы кажутся взрывоопасной смесью, но на самом деле они оказывают фантастическое влияние друг на друга.

Овен и Весы – прекрасный пример того, что противоположности не только притягиваются, но и прекрасно дополняют друг друга. Овен любит принимать вызовы и иногда даже совершает глупости, поэтому спокойные и уравновешенные Весы – это как бальзам для его души, способный спустить на землю. Благодаря этой дружбе, Весы становятся немного смелее и открытее к новому. Хотя черты характера обоих знаков кажутся взрывными, на самом деле они лучшие друзья.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы