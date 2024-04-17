Названы мужчины по знаку зодиака, которые очень привязаны к матери

Некоторые мужчины очень привязаны к свой матери, и это не меняется даже тогда, когда они вступают в отношения со второй половинкой. По словам астрологов, Раки, Тельцы и Девы будут всегда прислушиваться к мнению матери, а не жены.

Рак

Раки очень привязаны к семье и дому, и ничто не нарушит этой связи. Такие мужчины даже после свадьбы будут очень часто оставаться ночевать у родителей и делиться с матерью самым откровенным. Подобное поведение может стать настоящим испытанием для их избранницы, ведь она быстро поймет, что точно не на первом месте в жизни Раков. Ей придется конкурировать с матерью за внимание и любовь.

Телец

Тельцы очень надежные, заботливые и внимательные. Они ценят комфорт, но считают, что его не может создать лучше, чем их мать, никто. Такие мужчины всегда будут сравнивать свою мать и избранницу, поучая вторую, как нужно жить. Это может стать причиной множества ссор и даже привести к разрыву отношений. Но вряд ли Тельцы признают свою ошибку – им легче винить свою партнершу, чем искать причину в себе.

Дева

Девы известны своим перфекциионизмом и будут требовать, чтобы их избранница была как мать, а то и лучше. Такие мужчины привыкли видеть во всем недостатки и жаловаться на супругу будут не только друзьям, но и матери. Излишняя требовательность Дев может превратить жизнь их избранницы в сплошную гонку за совершенством. Но как бы идеально все ни было, Девы найдут, к чему придраться. И рано или поздно это может стать причиной разрыва.

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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.