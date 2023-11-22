Названы мужчины по знаку зодиака, склонные к предательству: они могут разбить сердце

Многие женщины хотели бы знать, склонен ли их партнер к изменам. Астрологи полагают, что ответ можно найти по дате рождения. Стрельцы, Овны и Раки попали в список мужчин, которые легко могут разбить сердце предательством.

Стрелец

Мужчина-Стрелец склонен к измене своей партнерше из-за темперамента и непростого характера. Уроженцам этого знака часто нравится быть в центре внимания, а комплименты и флирт со стороны другого человека могут вызвать у них желание испытать телесные удовольствия. Может случиться так, что Стрелец в длительных отношениях почувствует себя запертым в клетке и пойдет налево ради острых ощущений.

Овен

Мужчины-Овны могут закрутить роман на стороне, если считают, что в их отношениях угасла страсть. Они будут искать того, кто снова зажжет огонь в сердце. При этом уроженцы знака не заботятся о чувствах партнерши, они достаточно эгоистичны и ставят на первое место свои интересы. Если Овнов уличат в обмане – будут беззастенчиво врать.

Рак

Многие женщины в отношениях с мужчинами, рожденными под знаком Рака, считают, что их партнер очень привязан к ним и нет оснований думать, что он когда-нибудь им изменит. Однако оказывается, что жизнь пишет разные сценарии – и даже на первый взгляд безумно влюбленный Рак может совершить предательство... хотя чаще эмоциональное. Обмен пикантными текстовыми сообщениями с недавно встреченной женщиной, фантазии или агрессивный флирт могут повысить его эго.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.