Названы наименее романтичные знаки зодиака: не ждите от них сюрпризов

Некоторые люди не любят романтики и не считают необходимым даже говорить о своих чувствах. От них не стоит ждать сюрпризов и признаний в любви. По словам астрологов, речь идет о Близнецах, Девах и Козерогах.

Близнецы

Хотя Близнецы открыты и очень непосредственны, они далеки от романтики. Уроженцы знака предпочитают сумасшедшие приключения вместо романтической ночи. Держаться за руки или ужинать при свечах им просто скучно. Близнецам нужен адреналин. Для них любовь должна быть связана с сильными ощущениями. Идеальное свидание для них – прыжок с парашютом. Кино или прогулки не производят на уроженцев знака никакого впечатления.

Близнецы склонны к эгоизму. В основном они сосредоточены на своих желаниях. Потребности другого человека часто остаются незамеченными или даже игнорируются. Встречаясь с Близнецами, не рассчитывайте на романтические жесты..

Дева

Девы – перфекционисты, ценит порядок и любят, когда все распланировано. Романтические, спонтанные жесты не радуют их – наоборот, раздражают и нарушают покой. Девы не любят дарить или получать цветы, а предпочитают практичный и более долговечный подарок. Они редко говорят о чувствах, предпочитая сосредоточиться на планировании и действиях.

Девы не хотят тратить время на признания в любви или просмотр романтических комедий. Они предпочли бы использовать это время для чего-то полезного. Вместо того чтобы гулять при луне, уроженцы знака скорее выберут совместное изучение языка или … уборку.

Козерог

Козерог твердо стоит на земле и крайне практичен и прагматичен. Работа для него – самая большая ценность. Он не будет тратить время и деньги на такую "ерунду", как букет цветов, поход в ресторан или принятие ванны из лепестков роз. Уроженцы знака проявляют любовь по-другому – обеспечивая любимому человеку финансовую стабильность. Вместо романтических жестов предпочитают отремонтировать крышу или купить более качественную дверь.

Козероги по натуре очень обязательны, принципиальны и привязаны к традициям. В отношениях с близкими людьми могут быть холодны. Им трудно проявлять чувства: признания в любви ошеломляют уроженцев знака и заставляют чувствовать себя некомфортно.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.