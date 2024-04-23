Названы пары по знаку зодиака, которые чаще всего разбивают друг другу сердца

Некоторые пары не могут выстроить гармоничные отношения, несмотря на притяжение. По словам астрологов, это может связано с влиянием звезд. Читайте далее, какие знаки зодиака с наибольшей вероятностью разобьют друг другу сердца.

Овен и Скорпион

Овны известны своей прямотой, а Скорпионы глубоко эмоциональны и загадочны. Их отношения будут полны конфликтов, ведь Овны вспыхивают за миг, а Скорпионы обижаются очень долго. Эмоциональные качели быстро утомят обоих.

Близнецы и Дева

Близнецы любят веселье и не терпят ограничений, а Девы стремятся к порядку и стабильности. Хотя у этих двух знаков может быть интеллектуальная связь, но разные взгляды на жизнь рано или поздно приведут к краху отношений. И тогда эмоциональных срывов не избежать, особенно у склонных к перфекционизму Дев.

Лев и Водолей

Амбициозные Львы ищут в отношениях внимания и признания, а Водолеи ценят независимость и новаторство. Водолеи не смогут дать Львам того восхищения, которые те жаждут, ведь привыкли относиться к жизни легко. Их расставание практически неизбежно из-за разных взглядов и приоритетов.

Рак и Козерог

Раки эмоциональны и интуитивны, а Козероги практичны и амбициозны. Сначала может показаться, что это идеальный союз, где партнеры дополняют друг друга, но ситуация быстро изменится. Принципиальные различия в подходах к жизни и эмоциям могут привести к скандалам и глубоким эмоциональным ранам.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.