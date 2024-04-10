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Астрология и гороскопы

Названы пары по знаку зодиака, между которыми существует особая химия

Анастасия Крыщук

Названы пары по знаку зодиака, между которыми существует особая химия

Некоторые пары кажутся настолько гармоничными, что вызывают зависть у других. Партнеры понимают друг друга без слов, а страсть в их отношениях не угасает с годами. По словам астрологов, все дело в "химии", которая возникает между некоторыми знаками зодиака.

Овен и Лев

Эти два огненных знака очень амбициозны и четко знают, чего хотят от жизни и как этого достичь. Их энергия и энтузиазм делают достижимыми самые большие цели. Овны любят инициативу и не боятся открыто говорить о чувствах, а Львы обожают внимание, которое им дарит партнер. Оба знака идут по жизни в одном темпе – и это делает их идеальной парой.

Рак и Скорпион

Рак и Скорпион, которые являются водными знаками, имеют сильную эмоциональную связь. Ракам в отношениях нужно чувство безопасности, а Скорпионы готовы дарить свою любовь и заботу тому, кто покорил их сердце. Это обеспечивает гармоничность пары – данный союз считают одним из самых крепких.

Близнецы и Весы

Эти два воздушных знака – настоящие авантюристы, которые обожают приключения и новые знакомства. Они легки на подъем и могут отправиться в путешествие, которое вчера не планировали. Близнецы очень спонтанны и эмоциональны, Весы немного уравновешивают их. Это позволяет партнерам чувствовать себя комфортно в союзе, не теряя личной свободы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы