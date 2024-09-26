Названы пары по знаку зодиака, в которых главной будет женщина
Отношения в паре могут складываться по-разному, но астрологи утверждают, что есть союзы, в которых главной всегда будет женщина. Читайте, о ком идет речь!
Пара №1: женщина – Скорпион, мужчина – Весы
Мужчина-Весы чаще всего влюбляется в экстравагантную женщину-Скорпиона с первого взгляда. Такой мужчина спокоен, уравновешен и может полностью подчиниться "капризам" второй половинки. В паре Весы – Скорпион женщина доверяет своему мужчине, а тот сходит по ней с ума в хорошем смысле. Мужчина позволяет женщине доминировать – и она не против этого.
Пара №2: женщина – Козерог, мужчина – Близнецы
Инфантильные мужчины-Близнецы склонны перекладывать всю ответственность на плечи женщины-Козерога. Она очень сильная, выносливая и предприимчивая, поэтому принимает инициативу. Мужчина-Близнецы ищет "выгоду" в отношениях, поскольку не любит брать на себя ответственность, такие отношения более выгодны для него. Они будут возможны до тех пор, пока женщина-Козерог будет выполнять свою роль "начальника". Потом, когда ей это надоест, союз ждет крах.
Пара №3: женщина – Овен, мужчина – Рыбы
В этой паре мужчина не воспринимает достижения женщины как свои "проигрыши". Напротив, он всегда поддерживает ее и побуждает делать больше. С другой стороны, эта женщина чувствует себя "реализованной" в таких отношениях, ведь мужчина-Рыбы способен спокойно реагировать даже на ее провокации.
Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.
Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.