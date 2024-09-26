Названы пары по знаку зодиака, в которых главной будет женщина

Отношения в паре могут складываться по-разному, но астрологи утверждают, что есть союзы, в которых главной всегда будет женщина. Читайте, о ком идет речь!

Пара №1: женщина – Скорпион, мужчина – Весы

Мужчина-Весы чаще всего влюбляется в экстравагантную женщину-Скорпиона с первого взгляда. Такой мужчина спокоен, уравновешен и может полностью подчиниться "капризам" второй половинки. В паре Весы – Скорпион женщина доверяет своему мужчине, а тот сходит по ней с ума в хорошем смысле. Мужчина позволяет женщине доминировать – и она не против этого.

Пара №2: женщина – Козерог, мужчина – Близнецы

Инфантильные мужчины-Близнецы склонны перекладывать всю ответственность на плечи женщины-Козерога. Она очень сильная, выносливая и предприимчивая, поэтому принимает инициативу. Мужчина-Близнецы ищет "выгоду" в отношениях, поскольку не любит брать на себя ответственность, такие отношения более выгодны для него. Они будут возможны до тех пор, пока женщина-Козерог будет выполнять свою роль "начальника". Потом, когда ей это надоест, союз ждет крах.

Пара №3: ​​женщина – Овен, мужчина – Рыбы

В этой паре мужчина не воспринимает достижения женщины как свои "проигрыши". Напротив, он всегда поддерживает ее и побуждает делать больше. С другой стороны, эта женщина чувствует себя "реализованной" в таких отношениях, ведь мужчина-Рыбы способен спокойно реагировать даже на ее провокации.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.