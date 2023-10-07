Названы пять самых верных знаков зодиака: они никогда не предадут

Верность в отношениях считается одной из основ крепкого союза, и принадлежность к тем или иным знакам зодиака способна влиять на то, как будет проявлять себя человек. По словам астрологов, пять знаков зодиака никогда не предадут вторую половинку.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы чрезвычайно лояльны и сохраняют верность своим партнерам. Они стремятся создать стабильные и долгосрочные отношения, основанные на доверии, отдавая полностью свое сердце любимому человеку. Для Тельцов нет ничего более ценного, чем семья. Это верные и надежные партнеры. Можно сказать, что идеальные кандидаты для серьезных отношений.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки славятся своей верностью и чуткостью. Если они любят, то всем сердцем, поэтому не замечают недостатков избранника или избранницы. Раки создают с партнером крепкую эмоциональную связь, которую постоянно поддерживают. Они остаются рядом и в хорошее, и в плохое время, прилагая все усилия, чтобы отношения оставались крепкими.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Люди, рожденные под знаком Девы, обычно являются верными партнерами, ценящими своего избранника. Они любят заботиться о второй половинке, добросовестны и преданы. Уроженцы знака стремятся сделать свои отношения как можно более ценными и приносящими удовлетворение. Девы очень ценят выполнение своих обещаний.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы стремятся к гармонии в отношениях и считаются одним из самых верных знаков зодиака. Они хотят стабильности в жизни и построения счастливого союза, основанного на доверии и взаимном уважении. Кроме того, люди, рожденные под знаком Весов, отдают приоритет чувству безопасности.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги невероятно верны. Для них характерна потребность построить прочный фундамент для отношений. Они преданы и честны, отдают себя на сто процентов заботе о своем любимом человеке. Уроженцы знака очень серьезно относятся к любовным вопросам и прилагают все усилия, чтобы сохранить баланс в отношениях. Козероги не могут себе представить, что нарушат свое слово по минутной прихоти.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.