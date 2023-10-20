Названы пять самых верных знаков зодиака: они никогда не предадут

Среди всех уроженцев зодиакального круга есть пять, которые больше всего ценят верность в отношениях, утверждают астрологи. Им важны доверие, преданность, чувство безопасности и близости. Образцом верности называют Тельцов, Раков, Дев, Скорпионов и Козерогов

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцы возглавляют список самых верных знаков зодиака, ведь для них верность и преданность партнеру так же очевидны, как дыхание. Уроженцы знака высоко ценят стабильность и безопасность в жизни. Как только они ввязываются в отношения, отдают все свое сердце любимому человеку. Это идеальные кандидаты для создания союза на всю жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Раки славятся своей эмоциональной глубиной и заботой о своих близких. Они не могут себе представить, что предадут того, кого любят. Уроженцы знака очень верные и преданные и остаются со своими близкими как в хорошее, так и в плохое время.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы, которые любят наводить порядок в своих делах, верны и преданы своим партнерам. Их дружелюбный характер позволяет им легче достичь взаимопонимания в отношениях и предотвратить возможные кризисы. Будучи чрезвычайно практичными людьми, они охотно вкладывают время и силы в поддержание отношений. Вступая в брак, Девы ставят перед собой цель сдержать свои обещания и оставаться верными своему партнеру.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы известны своей верностью и преданностью. Хотя им обычно требуется некоторое время, чтобы полностью довериться другому человеку, как только это произойдет, они полностью вовлекаются в отношения. Если они уверены, что нашли настоящую любовь, полностью посвятят себя своему партнеру и защитят созданные ими узы.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогами движет необходимость создать прочную основу для отношений. Их не обескураживают проблемы, они преданы своей второй половинке и очень серьезно относятся к своим обязательствам по отношению к другому человеку. Они считают верность пресловутым краеугольным камнем длительных отношений. Если Козероги недовольны отношениями, они закончат их честно, а не изменят партнеру.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.