Названы пять знаков зодиака с самой негативной энергетикой

Некоторые люди отличаются токсическим поведением и буквально излучают негатив. По словам астрологов, энергетическими вампирами являются Рыбы, Скорпионы, Девы, Тельцы, Овны и Раки. Читайте детальнее!

Рыбы

Рыбы – прекрасные актеры, которые легко могут вызвать жалость к себе. Уроженцы знака умеют манипулировать окружающими, навязывая чувство вины. Они постоянно жалуются на удары судьбы и искусно играют на чувствах других, чтобы получить желаемое.

Скорпион

Загадочные Скорпионы – опасные провокаторы и интриганы, хитрость которых не знает границ. Будьте особенно осторожны в общении с ними, ведь угодить в их сети легко. Кроме того, уроженцы знака очень мстительные и знают, как ударить по самым болезненным местам.

Дева

Девы уверены в себе и рациональны – они выглядят бесстрастными, но буря эмоций скрывается внутри. Уроженцы знака привыкли критиковать всех вокруг и видеть в окружающих одни изъяны. Девы твердо уверены, что знают, как жить другим, поэтому бесцеремонно вмешиваются в их жизнь.

Телец

Тельцы токсичны во всем, что касается денег, работы и карьеры. Для уроженцев знака очень важно материальное благополучие и ради этого они готовы пойти по головам. Тельцы устроят скандал любому, кто посягнет на их чувство безопасности.

Овен

Овны не умеют контролировать свои эмоции и не готовы идти на уступки. Уроженцы знака идут к цели даже по головам. Они устраивают скандалы, плетут интриги и причиняют боль близким. Уроженцы знака не считаются с чувствами других, ведь для них важнее всего результат.

Рак

У Раков нет эмоционального баланса – если они любят, то готовы "задушить" партнера своими чувствами, если ненавидят – способны совершать страшные поступки. Самокритика, жалость к себе, негатив по отношению к другим и бесконечные причитания – именно эти черты делают уроженцев знака токсичными.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.