Названы самые агрессивные знаки зодиака: жизнь с ними может превратиться в кошмар

Некоторые люди обладают очень вспыльчивым характером и агрессивно реагируют, если что-то идет не так. Они не думают о последствиях своих поступков и могут превратить жизнь даже самых близких в настоящий кошмар. По словам астрологов, речь идет об Овнах, Львах, Весах, Водолеях и Стрельцах.

Овен

Все мы знаем хотя бы одного человека, который без всякой причины бросается агрессивно отставать свое мнение. С ним трудно вести здоровую дискуссию, и разговоры часто заканчиваются на горькой ноте. Овны вспыльчивы и агрессивны, люди склонны избегать тесного контакта с ними, чтобы не попасть в неприятные ситуации.

Лев

Когда дело доходит до агрессии, наверное, никого не удивит тот факт, что Лев находится на вершине списка. Он никогда не отступает в борьбе и редко бывает миротворцем. Более того – Лев не только не хочет отступать, он любит ссоры и скандалы. И не важно, человек ли это, которого он любит, или кто-то совершенно ему неизвестный.

Весы

Весы общительный воздушный знак. Для них в приоритете баланс и гармоничные отношения, поэтому они – внимание! – самый пассивно-агрессивный знак зодиака. Весы умеют подавлять чувства и эмоции. Но в долгосрочной перспективе это неэффективно. Когда накопившиеся чувства будут искать выхода, они взорвутся в крайней форме. Тогда не будет места для выражения беспокойства.

Водолей

Водолей – один из самых гневных знаков зодиака. Он быстро злится и не боится конфронтации. Если ему есть что вам сказать, он это скажет. Водолей не делает ничего, чтобы скрыть свой гнев или заставить других людей чувствовать себя комфортно рядом с ним. Этот знак известен тем, что преувеличивает самые незначительные вещи.

Стрелец

Агрессивный настрой Стрельцов больше похож на напористость, чем на агрессивность. Уроженцы знака могут быть очень строгими. Особенно, если на кону их судьба, комфорт и они сами. Стрельцы без колебаний используют кого-то, чтобы получить что-то для себя. Это умные личности, поэтому им наверняка удастся развернуть ситуацию так, чтобы не пострадать от последствий своих действий. Они агрессивны просто ради существования.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.