Названы самые чувственные и самые 'холодные' знаки зодиака

Чувственность проявляется по-разному – от тонких жестов и взглядов до сильных эмоций и страсти. По словам астрологов, большое значение имеет и знак зодиака. Читайте детальнее!

Три наименее чувственных знака зодиака

Водолей

Водолеи – прирожденные интеллектуалы, который выбирают независимость и руководствуются логикой, а не эмоциями и непосредственностью. Чувственность уроженцев знака проявляется в необычных и эксцентричных жестах, которые другим может быть сложно понять. Они предпочитают создавать глубокие связи.

Дева

Девы твердо стоят на земле. Уроженцы знака очень практичны и любят все анализировать, из-за чего их чувственность может показаться несколько приглушенной и не выходить на первый план. Они очень аккуратны, поэтому тщательно планируют каждое действие, движение и жест.

Близнецы

Близнецы очень общительны, но чувственность не их сильная сторона. Это проявляется больше на интеллектуальном, чем на физическом уровне, поэтому вместо того, чтобы соблазнять жестами, они делают это словами. Близнецы очень переменчивы, что также влияет на восприятие их чувственности.

Три самых чувственных знака зодиака

Рыбы

Мечтательные Рыбы очень чувствительны, исключительно чутки и романтичны, поэтому их чувственность почти осязаема. Они очень глубоко чувствуют эмоции, что делает их исключительно чувственными и полными нежности.

Телец

Тельцы – очень чувственный знак, который ценит радости жизни и любит наслаждаться ее прелестями. Он выражает это всеми своими чувствами. Чувственность Тельца физична и осязаема, что делает его одним из самых чувственных знаков зодиака.

Скорпион

Скорпионы страстны и любят сильные эмоции. Их чувственность притягательна, очень глубока, даже неотразима, что затрудняет устоять перед их обаянием. Они создают страстные связи, полные эмоций и в то же время немного загадочные. Это гремучая смесь.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.