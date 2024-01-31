Названы самые эгоистичные знаки зодиака: они думают только о себе

Знак зодиака может многое рассказать о характере человека – именно от даты рождения зависит темперамент и склонности. По словам астрологов, главными эгоистами среди всех уроженцев зодиакального круга можно смело назвать Овнов и Близнецов.

Это напористые люди, которые очень заботятся о себе, но забывают об обещаниях и игнорируют чувства и потребности других людей. Овны и Близнецы ставят свое благо превыше всего остального. Обычно их не волнуют последствия и то, причинят ли они кому-то вред. Уроженцы знаков делают то, что хотят, и ни о чем не беспокоятся.

Такие фразы, как "Мне очень жаль" или "Я совершил ошибку"", почти не слетают с их уст. Они беззаботны, эгоистичны и имеют нарциссические наклонности. Овны и Близнецы считают себя центром мира, что заметно усложняет построение отношений.

Уроженцам знаков не хватает понимания и чувствительности. Они часто ведут себя как слон в посудной лавке. Компромиссы им чужды. К другим людям Овны и Близнецы относятся как к средству для достижения цели. Даже если они помогают кому-то, то делают это не из благородных побуждений. Иногда речь идет о желании получить что-то или показать свое превосходство. Они хотят, чтобы их хвалили и обожали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.