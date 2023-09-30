Названы самые эмоциональные знаки зодиака, которые не скрывают своих чувств

Эмоциональные знаки зодиака впитывают эмоции, как губка, и их может растрогать что угодно. Это результат большой чувствительности, имеющей свои хорошие и плохие стороны. По словам астрологов, даже нескольких секунд грустного фильма способны растрогать пять уроженцев зодиакального круга так, чтобы у них навернулись слезы на глазах.

Рак

Раки – чрезвычайно эмоциональные люди, которые принимают близко к сердцу не только какие-то события, но и сказанные вскользь слова. Они часто страдают от перепадов настроения и могут за секунду "перепрыгнуть" от состояния эйфории до сильной печали.

Весы

Люди, рожденные под знаком Весов, известны своей чрезмерной чувствительностью, возникающей в результате попыток достичь эмоционального равновесия. Их реакции на события могут быть интенсивными, а иногда и несоответствующими ситуации. Они испытывают одновременно как положительные, так и отрицательные эмоции.

Рыбы

Рыбы чрезвычайно чувствительны и эмоциональны. В жизни они следуют своей интуиции и склонны теряться в своих чувствах, колеблясь между тем, что они чувствуют, и тем, что они впитывают от других.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, обычно эмоционально стабильны, но под маской спокойствия мысли и чувства бурлят. Когда им больно, они испытывают очень сильные эмоции, в которых им потом трудно разобраться. На самом деле это чувствительные и искренние люди, которые стараются держать в секрете свои настоящие эмоции.

Скорпион

Скорпионы также очень эмоциональны, о чем свидетельствуют их внутренние дилеммы. Они наполнены одинаково положительными и отрицательными чувствами. Скорпионы могут быть очень эмоциональными, но они также способны разрушать все на своем пути. Эмоции они выражают сразу, но им не нравится, когда кто-то замечает слезы умиления, потому что проявление слабости для них неприемлемо.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.