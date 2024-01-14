Названы самые капризные знаки зодиака: отношения с ними могут быть болью

Некоторые люди ведут себя как дети, капризничая по любому поводу. Им чрезвычайно трудно угодить, что связано со знаком зодиака, утверждают астрологи. Речь идет о Раках, Скорпионах, Овнах и Близнецах.

Рак

Рак чрезвычайно эмоционален, и все накопленные в нем эмоции могут выплеснуться в сторону партнера. Когда этот знак зодиака чувствует, что он недостаточно заметен в отношениях, не получает должного внимания или его не слушают, это может вызвать сцену. Рак привязан к другому человеку, но иногда эта ситуация его утомляет, из-за чего он отталкивает партнера, оставляя его в растерянности и неуверенности в будущем их отношений.

Скорпион

Скорпион вспыльчив и безрассуден. Когда его что-то расстраивает и он обижается, но этого не объясняет. Скорпион становится молчаливым, недовольным и дает ощущение, что что-то не так. Это молчание длится до тех пор, пока другая сторона сама не исправит ситуацию. Однако, когда этого не происходит, этот знак зодиака выражает свое разочарование. Тогда его трудно остановить. Скорпион также склонен требовать от другой стороны того, чего она не может ему дать.

Овен

Овен нетерпелив, чрезвычайно импульсивен и может сказать или даже прокричать в лицо партнеру вещи, которые вовсе не соответствуют действительности. Он увлекается эмоциями и часто сожалеет об этом. Однако время и горькие слова невозможно повернуть вспять. Дело не в том, что этот знак зодиака эгоистичен, просто он не всегда может увидеть, что стоит за его эмоциями.

Близнецы

Близнецы энергичны и динамичны, в том числе и в отношениях. Они могут предположить, что тратят слишком много времени на вторую половинку, что их начинает расстраивать. При возникновении каких-либо трудностей в отношениях Близнецы могут переложить всю негативную энергию и ответственность за ситуацию на партнера, даже если он ни в чем не виноват и проблемы выдуманы одной стороной. Близнецы могут обвинять своего партнера в том, что он недостаточно старается или недостаточно заботится об отношениях.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.