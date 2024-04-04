Названы самые компанейские знаки зодиака: у них всегда широкий круг общения

Некоторые люди легко заводят новые знакомства и имеют широкий круг общения. По словам астрологов, отчасти на это влияют звезды, определяющие черты характера. Самыми компанейскими являются Львы, Стрельцы, Рыбы, Близнецы, Весы и Овны.

Лев (23 июля – 22 августа)

Люди, рожденные под знаком Льва, дружелюбные, общительные и заботливые. Они излучают энергию и оптимизм, поэтому неудивительно, что их любят. Уроженцы знака очень востребованы и блистают на любой вечеринке. С ними никогда не бывает скучно, они всегда оживляют толпу, отпустив хорошую шутку или пригласив друзей на танцпол.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Второе место досталось веселым Стрельцам. Они любят приключения и чувствуют себя как рыба в воде на шумных вечеринках. Они открыты для других и охотно инициируют интересные дискуссии, завоевывая симпатии собеседников. Их оптимизм заразителен, а чувство юмора поднимает настроение даже самым угрюмым людям. Более того, рожденные под знаком Стрельца обладают большим сердцем и никого не оставляют без помощи.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы – мастера сопереживания, готовые пойти на большие жертвы ради блага других. Для них самоотверженно помогать другим так же естественно, как дышать. Их креативность вдохновляет, а позитивная атмосфера делает проведение времени с ними удовольствием. Нет человека, с которым Рыбы не могли бы ужиться. Где бы они ни появились, сразу можно почувствовать положительную энергию.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы прекрасно знают, как завоевать симпатию окружающих и завести друзей. Это отзывчивые люди, которые легко найдут тему для разговора с кем угодно. Они прекрасные слушатели. У них есть непредвзятость и любопытство к людям и жизни. Их присутствие гарантирует приятное времяпрепровождение и улучшение настроения.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы исключительно милы и улыбчивы. Куда бы они ни пошли, они сразу найдут с кем поговорить. Хоть они и скромны и не любят переступать черту, у них есть харизма, которую невозможно не заметить. Они честны и не скрывают своих эмоций. Блеск в их глазах привлекает внимание, а чувство юмора "зажигает" компанию.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Хотя Овны известны прежде всего своим упрямством, их жизненная энергия и страсть заставляют социальную жизнь концентрироваться вокруг него. Они прекрасно справляются с ролью лидера, привлекая внимание окружающих. Овны не скрывают своего специфического чувства юмора, но благодаря смелости и надежности завоевывают доверие окружающих.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.