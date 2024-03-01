Названы самые неблагоприятные дни марта 2024: некоторые знаки зодиака будут в опасности
Март – месяц, которого все ждут с радостью и надеждой. Хоть он и приносит тепло и радость, но может оказаться неблагоприятным, особенно для некоторых знаков зодиака.
Первый месяц весны начнется в энергии числа два. Это приносит много преимуществ, но также имеет некоторые подводные камни. Нумерологическое число два указывает на сообщество, объединение и компанию. Однако это не благоприятствует людям, которые находятся в процессе разрешения сложных отношений или стремятся к независимости.
В самые неудачные дни марта 2024 года нужно особенно внимательно относиться к сделкам, встреча и личным границам. Легко упустить из виду цели, к которым раньше стремились, в пользу достижений, важных для всех. Неудачными днями в марте являются:
- 3 марта – воскресенье;
- 4 марта – понедельник;
- 13 марта – среда;
- 15 марта – пятница;
- 17 марта – воскресенье;
- 20 марта – среда;
- 23 марта – суббота;
- 29 марта – пятница.
Март может принести наибольшую неудачу Рыбам и Овнам. Им следует быть максимально осторожными, но темное предзнаменование касается и других знаков зодиака.
- 3 марта испортит планы Водолея.
- 4 марта принесет Тельцу неприятные сюрпризы.
- 13 марта – самый неудачный день месяца, особенно для Овнов и Рыб.
- 15 марта неблагоприятно для финансов Раков.
- 17 марта принесет Рыбам риски на работе.
- 20 марта грозит проблемами в отношениях Близнецов.
- 23 марта Скорпиону необходимо быть осторожным в пути.
- 29 марта Стрелец может потерять что-то драгоценное.
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Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.